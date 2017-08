Meisje (7) loopt verloren in Oostende en wordt vijf kilometer verder gevonden

Oostende - Hulpdiensten hebben maandagavond twee uur lang gezocht naar een verloren gelopen kindje van zeven jaar. Dat werd na meer dan een uur zoeken ongeveer vijf kilometer verder teruggevonden.

De ouders waren hun dochter uit het oog verloren ter hoogte van het Zandsculpturenfestival, maar het meisje werd uiteindelijk aangetroffen op de zeedijk ter hoogte van Walraversijde, een vijftal kilometer verder. “We hadden de melding gekregen rond 17.40 uur. Er was op dat moment geen sprake van een verdwijning aan de waterlijn, waardoor de procedure ‘drenkeling’ aanvankelijk niet werd opgestart”, zegt hoofdredder Jonathan Devos.

Helikopter en schepen ingezet

Omdat het meisje een uur later nog altijd niet terecht was, beslisten de hulpdiensten de procedure alsnog op te starten. Een helikopter, verschillende reddingsschepen, de lokale politie, de scheepvaartpolitie, en de brandweer werden ingezet. Ook alle 48 beschikbare strandredders zochten na hun uren mee naar het kindje.

“De zoektocht had gelukkig een goede afloop. Het meisje was niet in paniek toen ze aangetroffen werd”, aldus nog hoofdredder Jonathan Devos.