Musicalster en acteur Jan Schepens (46) heeft het na enkele stille jaren opnieuw heel druk.

Hij speelde deze kerstvakantieaan de zijde van Josje Huisman Het Beest in de musical Beauty and the Beast, acteert volgend voorjaar in de familievoorstelling Dolfje Weerwolfje samen met zijn vrouw Katja Retsin, en vanaf midden augustus 2018 kruipt hij in de huid van schilder ­Peter Paul Rubens in het ­massaspektakel Rubens aan kasteel de Merode in Westerlo.

De rest van de cast wordt later bekendgemaakt.