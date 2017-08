CLUBNIEUWS. Dossier-Svilar zit muurvast, Leye dan toch niet aan de bak bij Waregemse beloften

Het dossier rond de jonge Anderlecht-doelman Mile Svilar zit muurvast, terwijl ook Hamdi Harbaoui nog steeds rondloopt op Neerpede. KV Oostende-doelman trekt dan weer naar de Franse tweede klasse, en Mbaye Leye kwam niet aan de bak bij de beloften van Zulte Waregem... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Dossier Svilar zit muurvast

Mile Svilar (17) was gisteren niet aanwezig op de training van de A-kern van Anderlecht. Dit weekend moest hij de Ottencup spelen – een jeugd­tornooi – maar Svilar haakte lichtgeblesseerd af. Hij wil een transfer, maar paars-wit speelt het hard. Zij zijn er zeker van dat ze eenzijdig de optie in Svilar zijn contract kunnen lichten waardoor hij in juni 2018 niet transfervrij zal zijn. Daarom moeten de geïnteresseerde clubs niet denken dat ze hem kunnen halen voor 3 miljoen. Ondertussen hervatte Frank Boeckx gisteren de groepstraining na zijn herniaoperatie. Als hij voor eind augustus fit is en er geen ­oplossing is voor Svilar, dan pas wil Anderlecht Davy Roef uitlenen.

Een andere vraag: heeft Anderlecht echt geen volwaardig alternatief voor Teodorczyk? Op de loonlijst van paars-wit staat nochtans nog een doelpunten­machine: Hamdi ­Harbaoui (32). Maar de gewezen topschutter maakt geen kans meer om te spelen sinds hij vorig seizoen in aanvaring kwam met coach René Weiler die hem een ­gebrek aan inzet en professionalisme verweet. De Tunesiër mag af en toe wel meetrainen met de A-kern, maar terwijl Anderlecht matchen afwerkt, is hij bezig met totaal andere zaken. Op Instagram was te zien hoe Harbaoui zondag heel uitgebreid – buffet, romantisch muziekje, chique kledij – de verjaardag van zijn kersverse vrouw Mariem vierde. Meer nog, gisteren stapte het koppel op een ­Ryanair-vlucht. Harbaoui zoekt nog steeds een nieuwe ploeg, maar met zijn hoge loon zijn er in België amper kanshebbers en de spits is ook niet gehaast. ­Wellicht wordt er gezocht naar een buitenlandse oplossing.

Ovono op weg naar Franse tweedeklasser

Didier Ovono (34), de Gabonese keeper die einde contract was bij KV Oostende, staat op het punt te tekenen bij de Franse tweedeklasser Paris FC. De doelman legde er al fysieke en medische tests af en ondertekent in principe een contract voor twee seizoenen (1 jaar plus optie). Ovono – de afgelopen maanden ook voorgesteld bij Waasland-Beveren en Kortrijk – kan bij Paris FC eerste doelman worden. Het is ook de ideale oplossing voor zijn vrouw Daniela en zijn zoontje Didier Junior, die in Oostende blijven wonen: Parijs is ‘maar’ drie uur rijden. Mevrouw Ovono – een model en ontwerpster in Gabon – wil aan onze kust graag een kledingboetiek met eigen ontwerpen beginnen.

Nog bij KV Oostende werd er effectief een bod gedaan op aanvoerder Sébastien Siani. Het is afwachten of KVO zijn kapitein laat gaan.

Met Topfanz heeft KV Oostende ook een nieuwe merchandisepartner. Vanaf woensdag kunnen supporters de Europese match worn wedstrijdshirts kopen. Speciaal voor die eerste Europese wedstrijden tegen Marseille lanceerde KVO een authentiek Europa-shirt voor de spelers. Supporters kunnen het bemachtigen door tussen woensdag 9 augustus en dinsdag 15 augustus op de website van Topfanz te bieden op het wedstrijdshirt van hun favoriete speler. De opbrengst zal integraal naar de communitywerking (sociale doelen) van KV Oostende gaan.

Severin en Bala spelen bij beloften, Leye komt niet aan de bak

Yoan Severin en Aliko Bala speelden gisteravond met de beloften van Zulte Waregem tegen Charleroi. Essevee verloor met 0-4, maar het nam het ook op tegen een stevig Charleroi met A-kern-spelers Fall, Tainmont en Mata. Tainmont scoorde overigens het derde doelpunt. Wat Ben Reichert betreft, was er een administratief probleem waardoor hij niet aan spelen kon toekomen. Ook Mbaye Leye, al twee maanden op ramkoers met Zulte Waregem, was aanwezig en geselecteerd door beloftecoach Stijn Meert, maar de Senegalees, in onderhandeling met Eupen, kwam niet in actie. Severin maakte de hele wedstrijd vol, Bala werd een kwartier voor tijd vervangen.

Vansteenkiste verdraait knie

Antwerp-verdediger Jannes Vansteenkiste, wel aangekondigd op het wedstrijdblad, zat niet eens op de bank in Gent. De linksachter had tijdens de laatste training zaterdag zijn knie verdraaid en was al twijfelachtig. Toen er zondag een naam van de negentien moest sneuvelen, was de keuze van Bölöni dan ook snel gemaakt. Vansteenkiste zou echter opnieuw snel moeten kunnen aanpikken. Jaadi had last van krampen, maar mits de nodige rust zou ook het euvel bij hem snel moeten zijn verholpen. Het overbodige kwartet Biset, Colpaert, Vleminckx en Dierckx traint vanaf vandaag met de beloften.

Verstrengde ticketverkoop tegen Antwerp

KV Mechelen start eind deze week met de ticketverkoop voor de clash tegen Antwerp op 19 augustus. Voor dat duel gelden verscherpte veiligheidsmaatregelen, die ook gevolgen hebben voor de ticketverkoop. Zo kan er maar één ticket worden gekocht per geregistreerde fan. Alleen fans die voor 19 mei in het ticketsysteem geregistreerd waren én die al eens eerder een ticket of abonnement aangekocht hebben, komen in aanmerking. De spelers kregen gisteren een vrije dag. Deze voormiddag start de voorbereiding op de match tegen AA Gent met een open training op de jeugdvelden.

Beloften Waasland-Beveren zijn er ook aan begonnen

Twee weken na de competitiestart van het eerste elftal trapten de beloften van Waasland-Beveren gisterenavond hun seizoen op gang met een thuiswedstrijd tegen de beloften van Gent. Nu ja, beloften. Bij de Leeuwen werden heel wat spelers uit de A-kern geselecteerd om ritme op te doen. Zo verschenen Jonathan Buatu Mananga, Aleksandar Boljevic, François Marquet, Alessandro Cerigioni, Julian Michel, Cherif Ndiaye, Aaron Dhondt, Maximiliano Caufriez, Maxim Nys, Jur Schryvers, Mathias Janssens, Beau Ponnet en Nick Geentjens allen op het wedstrijdblad. Waasland-Beveren speelde 2-2 gelijk. Doelpuntenmakers: Ponnet en Boljevic.

Club Brugge viert tien jaar Foundation

Afgelopen zondag werd voor, tijdens en na de wedstrijd van Club Brugge tegen Eupen het tienjarig bestaan van de Club Foundation gevierd. In 2007 richtte Club zijn communitywerking op. Tien jaar en veel projecten later nodigde blauw-zwart heel wat betrokkenen uit om te vieren. Medewerkers, leden van de vzw, partners bij de Pro League, de Stad Brugge en de vele medewerkers aan de verschillende projecten werden bedankt. Net voor de aftrap werden enkele nog actieve leden gehuldigd terwijl 150 deelnemers van de projecten een ereronde liepen.

Meer aandacht voor studiebegeleiding van Gentse jeugdspelers

De jeugdwerking van AA Gent, die sinds dit seizoen door het leven gaat als Buffalo Talent Center, wil nog meer aandacht besteden aan de schoolprestaties van de jonge Buffalo’s. Daarom zullen de jeugdspelers in de toekomst op schooldagen terechtkunnen in de chalet van het Buffalo Talent Center. Hier kunnen de spelers in alle rust en onder toezicht studeren of schoolopdrachten uitvoeren. Er zullen ook pc’s ter beschikking staan voor de studerende spelertjes. Meer info is beschikbaar via het jeugdsecretariaat of per mail op stijn.wintein@kaagent.be.