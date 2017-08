De Miekes van Jommeke krijgen hun eigen stripalbum

Annemieke en Rozemieke krijgen hun eigen avontuur. Op 6 september brengt Ballon Media een album uit waarin alles draait om de tweelingzusjes uit Jommeke. In het album ­Zonnedorp op z’n Kop zijn Jommeke en Filiberke zelfs niet te bespeuren.

“Ik ben het zo gewoon om met Jommeke in mijn achterhoofd te zitten, dat zijn afwezigheid eerst als een ontbrekend puzzelstukje aanvoelde”, zegt tekenaar Philippe ­Delzenne. “Maar de Miekes vormen een straf duo dat voor veel girl ­power zal zorgen.” Het album is het eerste in een reeks over nevenpersonages uit Jommeke. Of het verhaal daarna om professor ­Gobelijn, Filiberke of Flip zal draaien, is nog niet bekend.