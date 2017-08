Opmerkelijke oproep: “Ook trio’s moeten wettelijk beschermd worden”

Naar schatting met 27.000 zijn ze, Vlamingen die zichzelf polyamoureus noemen en dus een romantische relatie hebben met meer dan één persoon tegelijk. Hoogleraar familierecht Frederik Swennen (Universiteit Antwerpen) pleit voor een wettelijke bescherming van groepjes mensen die liefde en leed delen onder één dak. “Nu hebben zij geen enkel juridisch vangnet.”

Op de Antwerp Pride loopt zaterdag een opvallende organisatie mee in de stoet: Polyamory Belgium. Een vereniging die het opneemt voor polyamoristen, mensen die verschillende relaties tegelijkertijd hebben. En dat in een hele waaier aan constellaties. Denk aan één man die samenwoont met een vrouw terwijl ze beiden nog andere relaties hebben, twee vrouwen en een man die een huishouden en de lakens delen of zogenaamde solo-poly’s, singles die meerdere losse relaties hebben.

“Het is een beetje als Knex: alles is mogelijk, zolang alle partners akkoord zijn”, zegt Annabelle Standaert, coördinator van Polyamory Belgium. “Polyamorie gaat over de liefde die je voor meerdere mensen kan hebben. In tegenstelling tot wat veel mensen denken draait het niet rond de seks.”

Zelf heeft Annabelle een vriendin in België en twee vriendjes in het buitenland. Volgens een schatting van de Nederlandse Stichting Pluk de Liefde lopen in Vlaanderen 27.000 polyamoristen rond.

Hoog tijd om die relatievormen een wettelijk kader te geven, vindt Frederik Swennen (UA). De hoogleraar in familierecht voert onderzoek naar het thema. “Ik bekijk polyamorie wel een stuk strikter”, zegt hij. “Er moet een lotsverbondenheid bestaan tussen de verschillende personen. Bij een open relatie of solo-poly’s is dat niet het geval. Mij gaat het om de groepjes mensen die onder één dak wonen en de lakens delen. Meestal zijn dat trio’s waarbij ze allemaal een relatie hebben met elkaar. Nu hebben zij geen juridisch vangnet als er iets fout loopt.”

Rekeningen betalen

Swennen onderzoekt of elementen uit het huwelijk toegepast kunnen worden op die polyamoureuze relaties. “Dat alle leden van het huishouden de rekeningen betalen in verhouding met hun inkomen bijvoorbeeld”, zegt hij. “Of een alimentatieplicht als de relatie uit elkaar spat. Maar het kan ook om erfenissen gaan, het beslissingsrecht als er kinderen zijn of het recht op verlofdagen bij een huwelijk of overlijden in de familie.”

De vraag is of België klaar is om zulke relatievormen wettelijk te verankeren. De kans lijkt klein dat zoiets er snel komt. “Bevoegd minister Koen Geens (CD&V) slaat net de omgekeerde weg in”, zegt Swennen. “Er zijn voorstellen geweest om wettelijk samenwonen open te stellen voor meerdere personen. Geens wil dat beperken tot twee romantische partners.”