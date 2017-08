Waarom het Romelu Lukaku in deze Supercup beter zal vergaan dan vier jaar geleden

’t Is maar een oefenmatch, zeggen ze wel eens. Maar wees maar zeker dat Romelu Lukaku (24) zich vanavond absoluut wil tonen in de Europese Supercup tegen Real Madrid. Niet alleen omdat het zijn eerste officiële wedstrijd voor Manchester United wordt, maar nog meer om revanche te nemen voor de met Chelsea verloren editie in 2013 toen hij tegen Bayern München de beslissende strafschop miste. Onder het oog van coach José Mourinho, nu opnieuw zijn trainer. Wat een schlemiel. Maar tijden veranderen.

STATUS: Van kid naar speerpunt

20 jaar was Romelu Lukaku toen hij na een geslaagde uitleenbeurt aan West Bromwich in de zomer van 2013 terugkeerde naar Chelsea. “Hij is een van onze kids”, analyseerde José Mourinho zijn Belgische spits. “Klaar om hier veel te leren van de ervaren spelers.” ‘Veel leren’, het werd haast synoniem voor ‘weinig speelminuten’. In een individueel gesprek uitte Lukaku in die voorbereiding zijn bezorgdheid, maar Mourinho liet zijn antwoord in het midden en maakte geen beloftes. Al snel bleek de Rode Duivel maar spits nummer drie te zijn in de pikorde: na Torres en Ba. Drie invalbeurten kreeg hij: twee in de competitie en één in de verlenging van de Supercup. Speler op het achterplan. En toen Chelsea eind augustus Eto’o binnenhaalde, was the Kid helemaal uitgespeeld. Lukaku werd verhuurd aan Everton, nog later verkocht. Dat was zijn niveau, tot anders zou blijken. Vandaag is alles anders gebleken: the Kid is speerpunt geworden. Een speler om wie Chelsea en United vochten en waar Mourinho vanaf de eerste seconde het volle vertrouwen in had. “Alles wat Lukaku deed, vond ik briljant”, gooide de Portugees al met lof na zijn officieuze tegen LA Galaxy. Ondanks een grote misser van de spits. Het bewijs van onvoorwaardelijke liefde. En die was er vier jaar geleden niet.

FYSIEK: Van beer naar beton

Niet dat hij vier jaar terug een mager sprietje was, maar in vergelijking met 2013 is de Romelu Lukaku van nu een massieve beer, opgetrokken uit beton. Lukaku behandelt zijn lichaam als een tempel. Hij spendeert uren in de fitness, traint er op kracht, flexibiliteit en stabiliteit, heeft een eigen kok die hem meerdere keren per dag de juiste voeding voorschotelt en heeft een vetpercentage dat ondertussen al onder de zes procent moet liggen. Lukaku is een en al spier, amper weg te zetten voor een verdediger. “Mijn routine is strakker dan vroeger”, vertelde de spits daar al eerder over. “Op dit niveau moet je je lichaam onderhouden.” Combineer dat met een steeds groeiende wil om de beste spits ter wereld te worden, het feit dat hij uren spendeert aan geïmproviseerde videoanalyse van concurrenten en zijn tactische evolutie – naast de aanval alleen dragen kan Lukaku ook functioneren in een systeem waarbij Marcus Rashford naast hem speelt – en je weet waarom Lukaku vanavond tegen Real Madrid veel beter voor de dag zal komen dan vier jaar geleden tegen ­Bayern München.

WAARDE: Van talent tot onbetaalbaar

Wat adelbrieven bij Anderlecht en West Bromwich, een hele hoop positieve woorden van bekende en minder bekende voetbalfiguren en een geschatte marktwaarde van 24 miljoen euro. Lukaku was vier jaar terug een internationaal talent. Gewild door heel wat ploegen, maar ook niet meer dé absolute must buy die iedereen destijds bij Anderlecht wilde wegplukken. Romelu Lukaku was in 2013 leuk om in je kern te hebben, je zou als club wel zien hoe hij zou evolueren. Niets van dat alles anno 2017. Lukaku was afgelopen zomer het grofste wild op de transfermarkt, nog meer dan Neymar. Zijn prijskaartje bedroeg op een gegeven moment 100 miljoen pond – 114 miljoen euro –, wat van hem eventjes de duurste speler aller tijden had kunnen maken. Iets wat bijna nog gebeurde door het haantjesgevecht tussen de geïnteresseerden United en Chelsea. Niet onlogisch voor een spits die sinds 2013 alleen maar positieve evolutie in zijn statistieken liet optekenen. Van 16 goals in het seizoen 2013-2014 ging het naar 20 het jaar nadien, 25 het jaar daarna en 26 vorig seizoen. Genoeg voor The Red Devils om van Lukaku het nieuwe speerpunt te maken en 85 miljoen euro op tafel te leggen. 85 miljoen euro, een aanvaardbare som om dankzij Lukaku onschatbare zaken te verwezenlijken.

Romelu Lukaku en José Mourinho Foto: REUTERS

Ook Fellaini in de basis?

Romelu Lukaku, dat is oud nieuws. José Mourinho kreeg op de persconferentie voor de wedstrijd geen enkele vraag over de Belgische spits. Of Gareth Bale nog een transferoptie is. Ja, zo bleek, zeker als hij vanavond niet start. Of hoe nieuwkomer Matic – overgenomen van Chelsea – zich al had gesetteld. “Hij is beschikbaar, maar niet beschikbaar zoals de andere spelers”, doelde de trainer van United op het feit dat de middenvelder zich nog moet inwerken. Daardoor lijkt Marouane Fellaini, de man die nog zo belangrijk was in de Europa League-finale tegen Ajax, een concurrent kwijt te zijn op het middenveld. De Belg kreeg op de laatste training een tik, maar kan normaal spelen. Als Mourinho hem in de basis wil, natuurlijk. Voor Lukaku lijkt dat wel zeker. Real en United speelden twee weken terug nog een oefenwedstrijd tegen elkaar in Californië. De match eindigde op 1-1, de Engelsen wonnen na strafschoppen.

Marouane Fellaini Foto: Photo News

Zidane: “Ronaldo is klaar om te spelen”

Wij Belgen kijken vooral uit naar het debuut van Romelu Lukaku, maar de internationale voetbalwereld houdt ook Cristiano Ronaldo in de gaten. De Portugese superster heeft de trainingen afgelopen weekend hervat en behoort tot de selectie voor de match tegen zijn ex-club. “Cristiano maakt een geweldige indruk op mij”, aldus Real-trainer Zidane. “Hij staat nu al haast op hetzelfde fysieke niveau als bij de Champions League-finale het geval was. Hij is klaar om te spelen.”

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

Twee drinkpauzes na een halfuur

Het is bloedheet in Skopje, waar Real Madrid en Manchester United elkaar vanavond partij geven. Het kwik zal bij de aftrap om 20.45 uur vermoedelijk de 32 graden overschrijden, waardoor er automatisch drinkpauzes zullen worden ingelast. Eentje na een halfuur in elke speeltijd. De 33.460 aanwezigen in de uitverkochte Philip II Arena volgen maar beter het voorbeeld van de spelers. “Na onze hete Amerikaanse tour heb ik de groep in Manchester om vier uur ’s namiddags laten trainen”, aldus José Mourinho, reagerend op de vraag hoe hij zijn ploeg zou voorbereiden op de extreme hitte. “Enkel jammer dat het altijd regende op die momenten.” (lacht)