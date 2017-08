Emoties laaien hoog op bij eerbetoon van Barcelona aan Chapecoense

De galawedstrijd waarmee Barcelona traditioneel het nieuwe seizoen opent, de Trofee Joan Gamper, was maandagavond een emotionele belevenis: de aftrap werd namelijk gegeven door drie overlevers van de vliegramp die het Braziliaanse Chapecoense vorig jaar trof.

Het vliegtuig met daarin de spelers en staf van Chapecoense op weg naar de finale van de Copa Sudamericana crashte vorig jaar op 28 november in een bergketen buiten het Colombiaanse Medellin. 71 van de 77 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

"Het is een eer om Chapecoense te mogen ontvangen, na alles wat ze hebben moeten doorstaan. Ze kunnen rekenen op onze solidariteit", aldus Barça-coach Ernesto Valverde voor de wedstrijd. “Vandaag is een speciale dag: we zijn heel blij dat jullie hier zijn, we hopen dat het een ervaring wordt die jullie nooit vergeten", voegde kapitein Andres Iniesta toe. En Gerard Deulofeu liet noteren: "Ze verdienen dit, het zijn helden. De waarheid is dat we allemaal weenden om hen na de ramp."

Barcelona nodigde Chapecoense tien dagen later al uit om dit jaar de traditionele vriendenwedstrijd voor aanvang van het reguliere voetbalseizoen te betwisten. Toen werd al beloofd dat de helft van de inkomsten van de wedstrijd naar de wederopbouw van de club zouden gaan, naast een eenmalige donatie van 250.000 euro. Op het veld toonde Barça weinig genade, want de blaugrana wonnen met 5-0, dankzijk goals van Gerard Deulofeu, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez en Denis Suarez.

Emotioneel eerbetoon

Maar het zwaartepunt van de avond lag voor één keer niet tijdens, maar vóór de wedstrijd: Helio Neto, Jakson Follmann en Alan Ruschel, de drie spelers die de vliegtuigcrash overleefden kregen hun eigen eerbetoon bij de aftrap.

Follmann, de voormalige Chapecoense-doelman wiens been werd geamputeerd na de crash en die nu met een prothese loopt, nam de aftrap met voormalig ploegmaat Neto, die zijn tranen niet in bedwang kon houden toen het trio uit de spelerstunnel kwam onder een oorverdovend warm applaus. Neto moest operaties aan de knie en de galblaas ondergaan, maar liet weten te hopen op een comeback volgend jaar. Ook in het stadion: Rafael Henzel, een journalist die de crash ook overleefde en die de wedstrijd van commentaar mocht voorzien.

Verdediger Ruschel kon wél al meespelen en mocht de kapiteinsband dragen, al was het nog maar zijn tweede wedstrijd na het ruggengraatletsel dat hij opliep in het ongeval. Hij kuste het veld van Camp Nou voor aanvang van de wedstrijd, en hief daarna zijn handen ten hemel als eerbetoon aan zijn overleden ploegmaats. Hij kon maar 35 minuten meespelen, en werd vervolgens gewisseld bij een staande ovatie van de 64.705 aanwezige supporters. Bij de rust wisselde hij ook shirts met Lionel Messi.