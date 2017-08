‘Thuis’-acteur onder vuur voor foto bij tamme leeuwin op huwelijksreis

Thuis-acteur Mathias ­Vergels (25) heeft een ongetwijfeld zalige huwelijksreis op Mauri­tius achter de rug met zijn kersverse bruid Julie Houtman, maar één foto van die reis moest hij toch even verduidelijken.

Vergels zette een foto op Instagram waarop hij een leeuwin aait, wat een volger deed opmerken dat Vergels “eens moet googelen hoe het komt dat die leeuwen zich zo laten doen”.

De acteur reageerde snel dat de leeuwin met de papfles was opgevoed en “zeker niet gedrogeerd” en “gewoon opgegroeid in gevangenschap om de soort te redden”. Vergels benadrukt dat hij een dierenvriend is en zich zeker nooit zou laten verleiden om met een gedrogeerde leeuwin op de foto te gaan.