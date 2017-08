Huwelijk van deejay 2Empress na één jaartje al afgelopen: “Charline heeft een ander”

Charline Vandergeeten, de ene helft van het dj-duo 2Empress, gaat scheiden van haar man en manager Dieter van Daele met wie ze nog maar getrouwd was sinds eind 2016. “Er is maar één reden voor onze huwelijksbreuk”, vertelt haar echtgenoot nu aan Dag Allemaal. “Charline is een tijdje geleden verliefd geworden op iemand anders.”

“Een kerel die ze kent uit het ruitersmilieu”, vertelt Dieter verslagen aan Dag Allemaal. “Weet je, ik zag Charline doodgraag... Ik wilde de rest van mijn leven met haar delen, maar blijkbaar ziet zij haar toekomst in de armen van een andere man.”

Charline, die ook te zien is in ‘The Sky Is The Limit’, vertelt echter een heel ander verhaal aan Dag Allemaal. “De beslissing om uit elkaar te gaan is zeker niet overhaast genomen of omdat er een ander is. Weetje, bij mij was hét er gewoon al een tijdje niet meer.”

In hun privéleven zullen hun levens dan wel uit elkaar gaan, op professioneel vlak scheiden de twee niet. Dieter blijft haar manager.