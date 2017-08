Courtois was het voorwerp van spot op sociale media na penaltymisser, nu slaat hij gevat terug

Het was tot nu toe niet de week van Thibaut Courtois. Onze landgenoot miste een penalty voor Chelsea tijdens de Community Shield die uiteindelijk gewonnen werd door Arsenal. Courtois knalde zijn elfmeter de tribunes in en dat zorgde voor heel wat spot op sociale media, maar de doelman van de Rode Duivels reageerde op de heisa met één gevatte post op Instagram.

LEES OOK: Chelsea verliest Community Shield na penaltymisser Courtois, Musonda maakt debuut

Het feit dat Courtois zijn penalty hoog over het doel van Petr Cech knalde, leverde op Twitter een heel aantal goedkope grappen op. Zoals:

BREAKING: Courtois' penalty has finally landed ???? pic.twitter.com/fnHsLCapWp — ShotOnGoal (@shotongoal247) 7 augustus 2017

Other goalkeepers when Courtois is taking the penalty. pic.twitter.com/ikk55uVBe1 — Mohamed ElNneny (@ElNnenyM) 6 augustus 2017

Courtois' penalty has been found. ???? pic.twitter.com/lvTQGU7VlR — Mohamed ElNneny (@ElNnenyM) 6 augustus 2017

Looking for that Courtois penalty like... pic.twitter.com/XXsoGzxCw1 — ODDSbible (@ODDSbible) 6 augustus 2017

I can confirm Thibaut Courtois' penalty miss is better with Titanic music. pic.twitter.com/WwsNMQAiU3 — - (@WengerTactic) 6 augustus 2017

BREAKING: Thibaut Courtois' penalty has just been spotted passing over southern India. #CommunityShield pic.twitter.com/CJujFBrGBk — Transfer Site (@TransferSite) 6 augustus 2017

Courtois penalty finally lands.... pic.twitter.com/jqRStF0uy7 — Coral (@Coral) 6 augustus 2017

Op Instagram reageerde Courtois echter met twee berichten. In het eerste stelt hij enorm ontgoocheld te zijn over het verlies in de Engelse supercup en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt in verband met de gemiste penalty. In het tweede haalt hij gevat uit naar de critici: "Ze haten je wanneer je wint, maar houden ervan als je kraakt!"