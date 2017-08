Hij kon perfect met mensen praten. Nu is orang-oetan Chantek gestorven na 39 jaar gevangenschap

Babbelen, kamer opruimen, even mee naar het fastfoodrestaurant om de hoek. Orang-oetan Chantek kon het allemaal. Nu is de slimme mensaap gestorven na 39 jaar gevangenschap.

Chantek zie je niet vaak uit onbegrip op zijn hoofd krabben. Integendeel, de mannelijke orang-oetan is één van de slimste. Het dier kan perfect communiceren met mensen, aangezien hij gebarentaal leerde van de antropologe Lyn Miles. Met 150 tekens kan hij perfect zijn zegje doen. Daarnaast heeft hij geleerd hoe hij zijn eigen kamer moet opruimen en heeft hij de route naar het dichtsbijzijnde fastfoodrestaurat gememoriseerd.

Opgevoed als mensenkind

17 december 1977. De kleine Chantek werd geboren in het Yerkes National Primate Research Center in de Amerikaanse staat Georgia. Maar al snel hebben de onderzoekers heel andere plannen met hem. Antropologe Lyn Miles neemt het baby’tje mee naar huis om het daar op te voeden als mensenkind, én hem alles te leren.

De aap is sinds 1986 eigenlijk een deel van de Zoo van Atlanta, maar het dier heeft altijd in zijn eigen habitat gewoond, in de buurt van de dierentuin. Ook al groeide hij op in gevangenschap, toch heeft hij nooit in een afgesloten ruimte gezeten. In 2014 werd hij wereldberoemd met de documentaire ‘The Ape Who Went To College’.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend. Zijn verzorgers waren hem wel al een tijd aan het behandelen voor hartkwalen. Het dier was hoogbejaard, aangezien de gemiddelde leeftijdsverwachting voor een orang-oetan ongeveer 35 jaar is. Chantek was dan ook één van de oudste mannelijke apen in de Amerikaanse dierentuinen.