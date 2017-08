Zlatan Ibrahimovic plaatst eens geen fitnessvideo op Instagam: "Ik dacht dat er geen uitdagingen meer waren tot..."

Waar Zlatan Ibrahimovic dit seizoen aan de slag gaat, weet nog niemand. De Zweedse stervoetballer zit echter niet stil. Hij plaatste op zijn Instagram-pagina al verschillende video's van het harde werk dat hij levert om te herstellen van zijn knieblessure. Zijn laatste video is er echter eentje om van te smullen. Ibrahimovic brengt namelijk een mobiele game op de markt: Zlatan Legends. Al vragen we ons wel af wie die grote rivaal dan is...

Ibrahimovic plaatste de video uiteraard ook op zijn Instagram-pagina: