Stoke City geeft transfervrije Choupo-Moting kans in Engeland

Stoke City heeft maandagavond de transfer van spits Eric Maxim Choupo-Moting aangekondigd. De Kameroener komt transfervrij over van Schalke 04 en tekende in het bet365 Stadium een contract van drie seizoenen.

De 28-jarige Choupo-Moting groeide op in Duitsland en versleet daar achtereenvolgens clubs als Hamburg, Nürnberg en Mainz. De voorbije drie seizoenen verdedigde hij de kleuren van Schalke 04. Daar kwam hij in 106 officiële duels tot 22 goals.

De aanvaller kwam al 43 keer uit voor de Ontembare Leeuwen van Kameroen, momenteel gecoacht door Hugo Broos, maar zei net als een rits vedetten af voor de Africa Cup in januari in Gabon. Het deerde Broos en zijn team niet, want ze wonnen die Africa Cup.

Bij Stoke City, vorig seizoen dertiende in de Premier League, wordt de wispelturige aanvaller dit seizoen ploegmakker van landgenoten Julien Ngoy en Thibaud Verlinden.