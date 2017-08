Zwitserse verdedigers veranderen van club: Djourou trekt naar Turkije, Senderos naar MLS

Brussel - De Zwitserse verdedigers Johan Djourou en Philippe Senderos komen dit seizoen uit in een nieuwe competitie. Djourou ruilt het Duitse Hamburg voor het Turkse Antalyaspor, Senderos verlaat de Rangers en trekt naar de VS waar hij zal uitkomen voor Houston Dynamo.

De 30-jarige Djourou tekende een contract van twee seizoenen (met optie op nog één seizoen) bij de nummer vijf uit de Turkse Süper Lig van vorig seizoen. Hij komt er met doelman Ruud Boffin en middenvelder Danilo twee Belgen tegen als ploeggenoten. Djourou is een jeugdproduct van Arsenal, maar kon bij de Gunners nooit helemaal doorbreken. Nadien volgden passages bij Birmingham City, Hannover en Hamburg. Bij die laatste club was de 65-voudig international de voorbije vier seizoenen een vaste pion in de defensie.

De 32-jarige Senderos komt komend seizoen uit voor Houston Dynamo in de MLS. Net als Djourou speelde ook Senderos lange tijd bij Arsenal. Nadien was hij actief bij AC Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers en Rangers. Houston Dynamo maakte de contractduur van de 57-voudig international niet bekend.