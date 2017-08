Prins Harry is een echte romanticus: zo verraste hij de jarige Meghan Markle

De Britse prins Harry heeft een romantisch zieltje. Zijn vriendin, ‘Suits’-actrice Meghan Markle, vierde vorige vrijdag haar 36e verjaardag en kwam met haar moeder naar Londen. De prins vervoegde het duo, maar wat hij daarna deed was van een heel ander niveau.

Na de samenkomst in Londen vloog Meghan opnieuw naar de ‘Suits’-filmset in Toronto, maar volgens het Britse boulevardblad The Sun is ze er niet lang geweest om opnames in te blikken. De prins had immers een verrassing in petto: een safari voor hun tweetjes in Zuid-Afrika. Het blad heeft ook een exclusieve foto waarop de twee arm in arm in het land aankomen.

Nu doen de geruchten de ronde dat prins Harry zijn Meghan, met wie hij een jaar samen is, daar ten huwelijk zal vragen. Een ingewijde verklapt dat de royal de reis al lang aan het plannen was. De twee zullen volgens de bron een boottocht maken op een meer, kamperen bij zonsondergang en door de natuur wandelen. Veel kansen om een aanzoek te doen, dus. Het feit dat prins William Kate Middleton ten huwelijk heeft gevraagd in Zuid-Afrika, maakt de geruchten over een mogelijke verloving nog een pak hardnekkiger.