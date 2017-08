Waarom het Romelu Lukaku in deze Supercup beter zal vergaan dan vier jaar geleden

’t Is maar een oefenmatch, zeggen ze wel eens. Maar wees maar zeker dat Romelu Lukaku (24) zich vanavond absoluut wil tonen in de Europese Supercup tegen Real Madrid. Niet alleen omdat het zijn eerste officiële wedstrijd voor Manchester United wordt, maar nog meer om revanche te nemen voor de met Chelsea verloren editie in 2013 toen hij tegen Bayern München de beslissende strafschop miste. Onder het oog van coach José Mourinho, nu opnieuw zijn trainer. Wat een schlemiel. Maar tijden veranderen.

STATUS: Van kid naar speerpunt

20 jaar was Romelu Lukaku toen hij na een geslaagde uitleenbeurt aan West Bromwich in de zomer van 2013 terugkeerde naar Chelsea. “Hij is een van onze kids”, analyseerde ...