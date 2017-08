Oostende laat Ovono vertrekken naar Franse tweedeklasser

KV Oostende heeft dinsdag het vertrek van doelman Didier Ovono bekendgemaakt. De excentrieke Gabonees tekende een contract van één seizoen bij de Franse tweedeklasser Paris FC.

De 34-jarige Ovono was aan de kust overbodig, met ook nog doelmannen Silvio Proto en William Dutoit in de selectie. Oostende liet weten “hem te willen bedanken voor zijn bijdrage aan het KVO-succes de voorbije vier seizoenen”. Ovono kwam tot 95 wedstrijden voor KVO.

De 67-voudig Gabonnees international, die in november 2013 aan de kust aanspoelde, had voordien al een aardig transferparcours afgelegd. Hij speelde bij Alianza FC (2005-2006) in El Salvador, het Portugese Paços de Ferreira (2006-2007), het Georgische Dinamo Tblissi (2007-2009) en in Frankrijk bij Le Mans (2009-2012) en Sochaux (2012-2013).