Topmodel Kendall Jenner onder vuur na bezoek aan hippe bar

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner (21) ging afgelopen weekend iets drinken in Baby’s All Right, een bar in het New Yorkse Brooklyn. De zaak deelde een foto van haar rekening en plaatste er een boodschap bij die veel stof doet opwaaien.

Kendall moest in totaal 24 dollar betalen en zette haar handtekening op de rekening. Een belangrijk vakje bleef blanco. Naast het woord ‘tip’ (Engels voor fooi, red.) stond geen bedrag ingevuld. “Vergeet de barman geen fooi te geven”, laat de zaak nu weten bij een foto op Instagram. Fans reageren verbaasd op sociale media. “Kendall geeft geen fooien. Wat haat ik beroemdheden”, schrijft een zekere Josie Elliss. Andere reacties plaatsen het kiekje in perspectief. “Misschien heeft ze een cash een extraatje gegeven”, staat er te lezen.

lol kendall jenner doesn't tip *pretends to be shocked* pic.twitter.com/YLKLYswLvO — sz (@zarasaidane) 4 augustus 2017

Die laatste veronderstelling blijkt te kloppen. Kendall Jenner heeft zelf op de commotie gereageerd via Twitter en is duidelijk niet opgezet met de hele heisa. “Verdorie. Ik denk dat we de volgende keer ook geen fooi zullen geven met cash geld”, sneert ze online naar de barman in kwestie. Intussen heeft de bar de foto van de rekening van Instagram verwijderd. Hoeveel fooit ze heeft gegeven, is niet bekend.