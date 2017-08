“Zet je vanavond schrap voor een van de stunts van het WK atletiek”

Sportliefhebbers, het loont vanavond de moeite om uzelf minstens tot 22u50 voor uw televisietoestel in de zetel te parkeren. Niet omdat Real Madrid en Manchester United dan mogelijk bezig zijn aan verlengingen in de Europese supercup, maar omdat u live getuige kan zijn van een stukje sportgeschiedenis: de finale van de 400 meter op het WK atletiek belooft legendarisch te worden. “Zet je vanavond schrap voor een van de stunts van het WK”, meent atletiekspecialist Wilfried Meert.

Usain Bolt is nog niet helemaal gestopt, of de nieuwe sprintkoning staat al klaar. Zijn naam? Wayde van Niekerk. De 25-jarige Zuid-Afrikaan verbaasde in Rio de wereld toen hij op de 400 meter het wereldrecord van Michael Johnson van 1999 scherper stelde met een tijd van 43.03. “Als ik één iemand moet noemen die in mijn voetsporen kan treden, dan hij”, zegt Bolt zelf over Van Niekerk.

Die Van Niekerk staat vanavond als absoute topfavoriet aan de start van de finale van de 400 meter. “Ik verwacht vanavond een van de WK-stunts, in de finale van de 400m”, meent Wilfried Meert, ex-Memorialmeetingdirecteur en meer dan 40 jaar lang kind aan huis bij de atletieksterren. “Van Niekerk is al uniek. De ­manier waarop hij tot nog toe hier loopt... Hij hield telkens weer in. Als hij doorloopt, verwacht ik in de finale een supertijd.”

Als eerste onder de 43 seconden?

Sommigen zeggen dat zijn progressie onnatuurlijk is – van 46”43 in 2012 naar 43”03 in 2016. Van Niekerk claimt dat hij net bewijst dat het ook clean kan. En dat het zelfs onder de 43 seconden kan. Doet hij dat vanavond in Londen? “Alles hangt af van het weer, om het uur verandert het. Ik hoor veel ­Caraïbische atleten klagen dat het ’s avonds te koud is, zowel op het ­opwarmingsveld als op de piste in het stadion. Voor een wereldrecord moet het warm zijn en alles moet meezitten. Ook de wind bijvoorbeeld, en omdat het stadion omgebouwd is, waait het hier meer dan tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012”, zegt Meert.

Ook Ato Boldon, wereldkampioen op de 200 meter in 1997, ziet de 25-jarige Zuid-Afrikaan ooit onder de 43 seconden duiken. “Als je 50 jaar geleden tegen een sprinter zou gezegd hebben dat ooit iemand de 400 meter onder de 43 seconden zal lopen, zouden ze geantwoord hebben: ‘Tuurlijk, en waar ga je hem nadien begraven?’ Die 43 seconden grens is de laatste grote limiet die overblijft in de sprint. Als en wanneer Van Niekerk die doorbreekt - en ik denk dat hem dat zullen lukken - staat die prestatie meer op gelijke hoogte met Sir Roger Bannister die onder de vier minuten op de mijl dook, dan alles wat Usain Bolt ooit gedaan heeft.”

Belangrijkste uitdagers: Makwala en Gardiner

Van Niekerk grootste uitdager vanavond is Isaac Makwala. De 30-jarige Botswaan dreef Van Niekerk vorige maand nog tot het uiterste op de Diamond League meeting van Monaco. Makwala gaf gisteren wel forfait voor de 200 meter. “Voedselvergiftiging”, luidde het. Als dat ook effectief klopt, zal Makwala vanavond weinig in de pap te brokken hebben - figuurlijk dan toch - want op 24u herstel je niet voldoende van een voedselvergiftiging om een wereldprestatie te leveren. Maar het zou ook kunnen dat Makwala extra wou uitrusten voor de finale van de 400 meter vanavond en de voedselvergiftigingsgolf in Londen als welgekomen excuus gebruikte. Zonder officiële medische redenen mocht de Botswaan immers gisteren geen forfait geven voor de reeksen van de 200 meter.

Foto: AFP

Steven Gardiner liep de snelste tijd op de 400 meter in de halve finales. De amper 21-jarige atleet uit de Bahama’s zette er zijn persoonlijk record scherper met een tijd van 43’89”. Hij wordt ook een man om in de gaten te houden.

Net als Michael Johnson de dubbel?

Voor het eerst dubbelt Van Niekerk op een WK: hij loopt de 200m en de 400m. De enige man die op eenzelfde WK de wereldtitels op die twee afstanden veroverde was... Michael Johnson. Omdat Usain Bolt en Christian Coleman de 200 meter dit jaar links laten liggen en Makwala forfait gaf, krijgt Van Niekerk een uitgelezen kans om die dubbel te realiseren. Zijn grootste uitdager daarin wordt de Jamaicaanse sprintbom Yohan Blake. En uiteraard kan de vermoeidheid hem ook parten spelen. “Het is de eerste keer dat ik mezelf uitdaag en zes dagen op een rij op dit niveau vol in competitie treed. Dit is twee keer of zelfs drie keer zo zwaar als in Rio”, meent Van Niekerk zelf, die woensdag de halve finale en donderdag de finale op de 200 meter loopt. Het goede nieuws voor de Zuid-Afrikaan is dat hij tot nu toe nooit voluit is moeten gaan om zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter en de halve finale op de 200 meter.

Michael Johnson Foto: REUTERS

Moet ook Bolt beginnen vrezen?

Stilaan begeeft Van Niekerk zich op het terrein waar Bolt de voorbije jaren uitblonk. Van Niekerk is de enige die onder de 10 seconden op de 100m, onder de 20 seconden op de 200m én onder de 44 seconden op de 400m heeft gelopen. Moet Bolt, de wereldrecordhouder op de 100m en 200m, zich stilaan zorgen maken? “Je bedoelt of ik wereldrecordhouder op de 100m, de 200m en de 400m kan worden?”, zegt Van Niekerk.

“Wel, waarom niet? Ik droom daarvan, ik geloof daarin. Het is niet onmogelijk, niets is onmogelijk. Wie mij enkele jaren gelegden had gevraagd of ik ooit dat legendarische wereldrecord van Michael Johnson zou breken, had ik hetzelfde geantwoord: Waarom niet, niets is onmogelijk. En kijk naar wat ik op de Spelen van Rio deed.”

“Straffe toebak”, vindt ook Wilfried Meert. “Het is spijtig dat hij zo’n brave jongen is, die onopgemerkt voorbijgaat. Als hij door de straten van Londen wandelt, herkent niemand hem. Geef hem nog maar de helft van het charisma van Usain Bolt en hij is gegarandeerd de nieuwe ster. Hij zal van zich moeten doen spreken door zijn prestaties.”

Te beginnen vanavond om 22u50. U kijkt toch ook?

De acht finalisten op de 400 meter en hun tijd in de halve finale

1. Steven Gardiner (Bahamas) 43.89

2. Nathon Allen (Jamaica) 44.19

3. Wayde van Niekerk (Zuid-Afrika) 44.22

4. Isaac Makwala (Botswana) 44.30

5. Baboloki Thebe (Botswana) 44.33

6. Fred Kerley (U.S.) 44.51

7. Demish Gaye (Jamaica) 44.55

8. Abdalelah Haroun (Qatar) 44.64