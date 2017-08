1 op 8 werknemers het slachtoffer van agressie op de werkvloer

Onder agressie op de werkvloer verstaan we alle incidenten waarbij werknemers beledigd, bedreigd of aangevallen worden, en die een bedreiging vormen voor hun veiligheid, welzijn en/of gezondheid.

Dit komt vaker voor dan we denken, want in 2016 werd 12,5% van de werknemers er minstens één keer in de voorbije 6 maanden mee geconfronteerd, zo blijkt uit onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die 17.000 Belgische werknemers vroegen naar hun psychosociaal welzijn op het werk. Precies 1,7% kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken.

Top 3 van meest voorkomende vormen van agressie?

Uitgescholden of beledigd worden (11,3%) Bedreigd worden met fysiek geweld (5,2%) Fysiek aangevallen worden (4%)

Mannen vs. vrouwen?

Agressie op de werkplek komt bijna even vaak voor bij vrouwen (12,3%) als bij mannen (12,7). In 49,3% van de gevallen gaat het om agressie door externen, zoals bijvoorbeeld klanten of leerlingen. 32,7% duidt één of meerdere collega’s of leidinggevenden aan als dader(s).

In 11,9% van de gevallen worden zowel externe als interne personen aangewezen als oorzaak voor de agressie op het werk. Opvallend is dat vrouwelijke werknemers vaker te maken krijgen met externe agressie (57,5% tegenover 27,9% voor interne agressie) terwijl dit voor de mannelijke respondenten meer gelijkloopt (38,1% tegenover 37,3%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat agressie het vaakst voorkomt in de bouwsector (21,7%), gevolgd door de retail- (19,3%) en de overheidssector (16,7%).

>

>

>