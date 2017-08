Seriemoordenaar die zijn slachtoffers verkocht als BBQ-vlees dood teruggevonden in zijn cel

Joseph Roy Metheny (62) kreeg twee keer levenslang voor twee gruwelijke moorden in de jaren 90. De man bekende dat hij zijn slachtoffers verkocht als BBQ-vlees in een standje langs de weg. Hij vroeg zelf om de doodstraf, maar werd nu op 62-jarige leeftijd dood teruggevonden in zijn cel.

Seriemoordenaar Joseph Roy Metheny werd enkel veroordeeld voor de moord op de 23-jarige Kathy Spicer en de 39-jarige Cathy Ann Magaziner. De man bekende echter nog verschillende andere moorden. Hij werd aanvankelijk ook veroordeeld voor het ombrengen van twee daklozen met een bijl onder een brug. Die aanklacht liet men echter vallen wegens gebrek aan bewijs.

Drugsverslaafde vrouw

Metheny vertelde tijdens zijn proces dat het allemaal begon toen zijn vrouw drugsverslaafde werd en hem verliet samen met hun zoon van 6. In juli 1994 leerde hij zijn eerste slachtoffer Cathy Ann Magaziner kennen in een bar. Hij lokte haar mee naar zijn huis, een trailer op een afgelegen bedrijfsterrein in Baltimore (VS) waar hij ook werkte.

Hij vertelde later aan de politie dat hij seks had met de vrouw. Na de seks wurgde hij haar met een verlengkabel en begroef hij haar op het terrein. Een paar jaar later werden delen van haar lichaam daar teruggevonden.

“Een enorme kick”

Toen de onderzoekers vroegen waarom hij het gedaan had, antwoordde hij: “Ik weet het niet, omwille van het machtsgevoel? Ik kreeg er gewoon een enorme kick van. Ik heb geen ander excuus, ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven.”

Geroosterd vlees en “varkensburgers”

Metheny onthulde tijdens zijn ondervraging dat hij de lichamen van Kathy en Cathy Ann versneden heeft tot BBQ-vlees om het vervolgens te verkopen in een standje langs de weg. Hij noemde het zijn “speciaal vlees”.

“Het menselijk lichaam smaakt een beetje als varkensvlees. Als je het mengt met dierlijk vlees merkt niemand het verschil,” aldus de seriemoordenaar.

Tijdens zijn verhoor in de rechtbank waarschuwde Metheny “hongerige reizigers” om niet zomaar eten te kopen op straat. “Denk twee keer na de volgende keer dat je onderweg een vleesstandje ziet en een hamburger koopt...”

Het is echter nooit in de rechtbank bewezen dat hij het vlees van zijn slachtoffers ook effectief verkocht heeft.

“Ik heb geen spijt”

De man heeft zich nooit verontschuldigd voor zijn daden. “Ik zal nooit zeggen dat ik spijt heb, dat zou een leugen zijn. Ik ben meer dan bereid om mijn leven op te geven voor wat ik gedaan heb. God mag me veroordelen en voor eeuwig naar de hel sturen.”

In 1998 smeekte Metheny om de doodstraf, maar uiteindelijk kreeg hij twee keer levenslang. En nu is hij op 62-jarige leeftijd overleden in zijn cel. De politie onderzoekt momenteel de omstandigheden van zijn dood.