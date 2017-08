Jonge Belg vermist na val in ijskoude rivier

Vijf dagen lang al wordt in en langs een ongerepte rivier in het hoge noorden van Canada met man en macht gezocht naar Stéphane Goosse, een 26-jarige Belg uit Bouillon, die vorige week donderdag tijdens het vissen in het ijskoude water terechtkwam.

“Vissen was geen job maar een echte passie voor Stéphane”, zegt tweelingbroer Germain Goosse in de Waalse krant La Meuse. Daarom was Stéphane in juni voor de tweede keer afgereisd naar een van de meest onherbergzame streken in de wereld in de Canadese provincie British Columbia om daar tijdens het visseizoen te werken. Zijn Facebookpagina bulkt van foto’s en berichten over zijn avontuur.

Stéphane Goosse met een gevangen zalm op de plek waar hij in het water viel Foto: Facebook

Donderdag was Stéphane, zoals iedere dag, uitgevaren met een collega om op zalm te vissen op de Stikine, een stroom in het uiterste noorden van Canada, bij de grens met Alaska. Om een nog onduidelijke reden sloeg hun vaartuig omstreeks 16 uur in de namiddag om en belandden de twee mannen in het ijzige water met een temperatuur van 3 graden.

Verraderlijke stroomversnellingen

Een ander vaartuig kon de Canadese visser uit het water redden maar Stéphane Goosse was verdwenen. Sindsdien is hij al vijf dagen vermist. De plaatselijke politie zette alle middelen in om Stéphane te vinden maar de speuracties met boten en helikopters uitgerust met thermische camera’s hebben tot nu toe nog geen resultaten geboekt.

Ook zijn collega’s zoeken al dagenlang mee met de politie, hoewel het visseizoen erop zit en zij eigenlijk naar huis kunnen.

De familie van de vermiste Belg beseft dat de kans dat Stéphane nog levend wordt teruggevonden, iedere dag slinkt. “De rivier is 600 kilometer lang en zit vol watervallen en verraderlijke stroomversnellingen”, zegt zijn broer Germain. “Bovendien ligt de dichtstbijzijnde stad, Wrangell, op 800 km van de plek waar mijn broer in het water is gevallen.”

Toch hoopt zijn familie dat Stéphane nog de kracht heeft gehad om zich op de oever te hijsen en daar op hulp wacht. Ze stellen hun hoop in de trekkers die tijdens het wandelseizoen de streek te voet verkennen.

Machteloos in België

Germain en zijn moeder hebben veel zin om zelf naar British Columbia te vertrekken. “We weten dat we daar weinig meer kunnen doen dan afwachten maar hier in België voelen we ons zo machteloos. We willen de plek zien waar Stéphane is verdwenen, wat zijn lot ook moge zijn.”