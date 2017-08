Zenit plukt middenvelder weg bij Atlético Madrid

De Argentijnse middenvelder Matias Kranevitter vervolgt zijn carrière bij Zenit Sint-Petersburg. Dat maakte de Russische club dinsdag bekend. Kranevitter komt over van Atlético Madrid in en tekende in Rusland een contract voor vier seizoenen. Aan uitgaande zijde bevestigde de ex-club van Axel Witsel en Nicolas Lombaerts de uitleenbeurt van de Braziliaan Hernani aan Saint-Etienne.

De 24-jarige Kranevitter is een jeugdproduct van de Argentijnse topclub River Plate, waarmee hij een landstitel (2014) en Copa Libertadores (2015) won. Na het afwerken van het WK voor clubteams in december 2015, vervoegde de middenvelder het Atlético Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco. Een succes werd dat niet. Kranevitter kwam maar tot elf optredens in zijn eerste jaargang en werd vorig seizoen uitgeleend aan Sevilla.

Door de komst van Kranevitter werd de 23-jarige Braziliaan Hernani (ook een defensieve middenvelder) overbodig in Sint-Petersburg. Hernani kwam de blauwhemden vorige winter vervoegen, maar kwam slechts tot elf officiële wedstrijden. Hij mag het komende seizoen ervaring opdoen in de Ligue 1 bij Saint-Etienne.