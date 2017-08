Al weken moet hij vechten tijdens de chemo, maar Peter blijft hilarische video’s de wereld insturen

Deinze - Dansend op Michael Jackson met allerlei buisjes in zijn arm. De 39-jarige Peter Van Maele uit Deinze weet hoe hij met zijn filmpjes een lach op de mensen hun gezicht kan toveren. “Om positiviteit te kunnen laten zien. Ook al heb ik dan kanker”, vertelt de man aan Nieuwsblad Online.

Foto: Peter Van Maele

Om de twee weken trakteert Peter zijn kijkers op een nieuw dansfilmpje via Musically. Lachend, zingend, uitbeeldend, je ziet het plezier bij de Deinzenaar van het beeld spatten. Ook al hangt de man aan een infuus of zie je dat het zichtbaar moeilijker gaat. De 39-jarige maakt die video’s immers in het ziekenhuis, tijdens zijn chemokuur. “Ik heb dat nodig om mij daar op die manier te kunnen uiten. Om te kunnen zeggen: dit ben ik. Eén en al vrolijkheid en positiviteit op een moment dat die termen veraf lijken.”

De eerste twee keren maakte hij de opnames naar eigen zeggen “gewoon om een beetje gek te kunnen doen”. Nu schuwt Peter geen enkel thema meer in zijn filmpjes: Star Wars, Michael Jackson, Titanic, James Bond, alles passeert de revue. “Ik kan even mijn zinnen verzetten met iets waar ik fan van ben. En tegelijk kan ik de mensen laten zien dat in elk negatief ding iets positiefs te vinden is. Het gevoel dat ik met mijn attitude anderen inspireer, stimuleert me enorm”, vertelt Peter.

Eigenlijk weten we te weinig over kanker

“Kanker is iets waar je van hoort. Maar niets waar je echt iets van weet. Totdat het je zelf overkomt”, aldus Van Maele. Langs beide kanten van zijn familie werden Peters naasten getroffen met darmkanker. Een preventief onderzoek, dat raden de artsen dan altijd aan. “Maar daar denk je tijdens je gezonde leven niet aan. Het was bij het overlijden van Serge Baguet en de vrouw van Thomas Buffel, dat mijn vrouw Karen vond dat ik eigenlijk niet langer moest wachten. Zo heeft ze mijn leven gered. Als ik langer had gewacht, was het misschien te laat.”

De tumor in zijn darmen konden de artsen verwijderen, maar twee klieren werden aangetast. Aan een intensieve chemokuur kon Peter dan ook niet ontsnappen. “Maar dan dacht ik: geen stoma, geen sondes. Vergeleken met de rest van de afdeling was ik er vlot vanaf gekomen. Alweer iets positiefs”, vertelt de man. “Die kuur dat moest dan maar. Als je onkruid uittrekt, ga je nog eens sproeien om héél zeker te zijn dat alles weg is.”

Wat maakt je blij en gelukkig, vroegen ze

“Helaas heeft mijn onwetendheid over chemo me wel snel ontnuchterd. Waar ik voor de chemo nog vlot 20 kilometer liep na de operatie tegen de darmkanker, was ik na 10 kilometer helemaal kapot tijdens de kuur. Ik moest er vrede mee nemen om maar 5 kilometer te lopen, en nu zelfs nog maar 4 kilometer. Al zijn de mensen rondom mij en de artsen toch blij dat ik dit nog om de twee dagen doe. Speciaal, vinden ze het. Maar voor mij is dat logisch. Ik heb het mentaal en fysiek nodig om te sporten.”

Foto: Peter Van Maele

“Ik besefte pas dat ik te negatief bezig was, toen de psychologie vroeg: ‘Wat maakt je blij en gelukkig?’ Ik was beschaamd dat ik daar niet direct kon op antwoorden, maar nu heb ik een lijst van kleine dingen waar ik naar streef. Samen met mijn vrouw leven we een beetje meer in het “nu”. We komen hier samen uit.” Peter heeft twee kindjes, eentje van negen en eentje van drie. Ook met hen brengt hij zo veel mogelijk tijd door.

Ondertussen blijft hij doorwerken als invoerder van gereedschappen. “Als zelfstandige heb je niet veel tijd om ziek te zijn. Ik laat wel steeds een kaars branden in de kerk om de slechte week vlot door te komen”, aldus Peter. “Oké, ik voel me niet altijd goed in mijn vel: ik stink naar chemo, ik verdik door minder te kunnen sporten, mijn haar verdunt tijdelijk. Maar dat is het codewoord: tijdelijk. Opnieuw iets positiefs, denk ik dan.”

Alles komt goed

“Alles komt goed met mij. De tumor is weg, ik ben niet terminaal. Het is een lastige periode, maar al bij al het zijn maar kleine ongemakken. En voor je het weet ben ik er opnieuw bovenop. Als je zwanger bent zit je er negen maanden mee, ik gelukkig maar zes. Dat is dan nog relatief een korte tijd dan, hé, als je het positief bekijkt”, zegt de man.

Foto: Peter Van Maele

Vorige week vierde Peter zijn 39ste verjaardag, maar hij kijkt nu al hoopvol uit naar het moment waarop hij tram 4 bereikt. “Ik wil eind april 2018 de marathon van Londen kunnen uitlopen. En dan wil ik in augustus voor mijn verjaardag scherper staan dan ooit. Dan geef ik een groot feest. Niets flauw, hé, maar iets gigantisch. Een soort van comeback, letterlijk om het leven te vieren.”

Zijn filmpjes gaat Peter nog blijven maken, ook al is hij nu heel vermoeid door de chemotherapie. “Soms voelt het wat als een verplichting, maar ik blijf het doen. Voor de goede reacties van mensen. De mensen zeggen ‘chapeau’, krijgen een glimlach op hun gezicht, zijn geïnspireerd. En dat allemaal door de negativiteit van kanker om te buigen naar positiviteit.”