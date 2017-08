Doodsbange opvarenden van cruise moeten het 10 dagen lang zonder muziek en lichten doen uit vrees voor aanval door piraten

1.900 passagiers van het luxueuze cruiseschip Sea Princess hebben er bange dagen opzitten. Tien dagen lang moesten ze van zonsondergang tot zonsopgang de muziek en lichten doven en zich gedeisd houden uit angst voor een aanval door piraten. Van feesten en pret maken was geen sprake. De o zo prachtige boot veranderde tien dagen lang in een spookschip.

De bijna 2.000 vakantiegangers waren in Sydney vertrokken op de wereldreis van hun leven, een trip die maar liefst 104 dagen zou duren. De passagiers betaalden elk meer dan 50.000 dollar (ruim 42.000 euro, red.) voor de reis, maar kreeg opvallende instructies toen het schip de Indische Oceaan naderde.

Een luxekajuit op de Sea Princess Foto: Princess Cruises

Het gebied van de Indische Oceaan, de Arabische Zee, de Golf van Aden en het Suezkanaal is berucht om de aanwezigheid van Somalische praten, en daarom mocht er tien avonden en nachten lang geen noot muziek weerklinken, en geen enkel licht schijnen aan boord. Geen livemuziek, geen betoverende goochelshows, geen comedy-acts en geen feestjes tot de ochtend. Het drukke, bruisende leven aan boord veranderde in duisternis en stilte. Het gezellige cruiseschip was tien dagen lang een spookschip geworden.

Alle avondshows werden afgelast Foto: Princess Cruises

“Kapitein Gennaro Arma sprak het schip toe”, vertelt de Australische Carolyne Jasinski, een opvarende. “Hij verontschuldigde zich voor de waarschuwing, maar bevestigde dat de dreiging reëel was en dat we ons moesten voorbereiden op een aanval door piraten.”

’s Avonds werden alle lichten gedoofd uit angst voor een aanval. Foto: Princess Cruises

Alle passagiers kregen een zogenaamde ‘pirate drill’, een voorbereiding op een eventuele aanval. “Het was op de Sea Princess heel duidelijk dat deze dreiging niet om te lachen was. Toen het oefensein weerklonk, haastte de crew zich naar de verzamelpunten.”

“Passagiers werden naar hun kajuit gestuurd en geteld. Ze kregen het advies om op de vloer te gaan zitten en met hun handen de handrails vast te houden, voor het geval dat het schip begon te zwenken om piraten van zich af te schudden. Bij een directe aanval moesten de passagiers de balkondeur en de toegangsdeur afsluiten en op de gang plaatsnemen, zodat er twee deuren tussen hen van de piraten scheidden.

Een Somalische piraat poseert in 2012 voor een Taiwanese vissersboot die aanspoelde aan de kust. De crew van het schip was eerder vrijgelaten na het betalen van losgeld. Foto: ISOPIX

Uiteindelijk bleef het schip gelukkig gespaard van een aanval en waren er opvallend weinig klachten over de bijzondere veiligheidsmaatregelen. De laatste twaalf jaar zijn er zes aanvallen op cruiseschepen gemeld.