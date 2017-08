Cristiano Ronaldo bezorgt Real Madrid-fans ei zo na een hartaanval

Dinsdagavond kijken Champions League-winnaar Real Madrid en Europa League-kampioen Manchester United elkaar recht in de ogen tijdens de Europese Supercup. Cristiano Ronaldo maakt voor het eerst weer deel uit van de Madrileense selectie, maar de grote vraag is of de Portugese superster een voet op het veld zal zetten in Skopje. Toch kregen veel Real-fans ei zo na een hartaanval toen Ronaldo de bus probeerde uit te stappen bij aankomst aan de Philip II Arena. CR7 ging namelijk bijna hard onderuit...

