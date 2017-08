Bezoekers van dit circus moeten het herentoilet delen met een opmerkelijke, dorstige circusartiest

Mannelijke bezoekers van het Nikulin Circus in de Russische hoofdstad Moskou moeten al hun moed verzamelen als ze tijdens de pauze even naar het toilet willen. Ze moeten het herentoilet namelijk delen met een dorstige tijgerin, die van de gelegenheid gebruikmaakt om een slokje water te drinken.

De zevenjarige Siberische tijger Chanel krijgt blijkbaar grote dorst door de bezoekers van het Russische Nikulin Circus te entertainen, waardoor ze tijdens de pauze snel even een slokje moet gaan drinken.

De reusachtige kat gaat telkens naar het herentoilet om haar dorst te lessen, waardoor mannen die dringend moeten plassen, best even wachten voor ze naar de wc trekken. Het alternatief is al je moed verzamelen en onder de schrikwekkende tijgerin kruipen, zoals de man in bovenstaande video toont.

De volwassen tijgerin is het gewoon om onder de mensen te komen en poseert tijdens de pauzes ook voor fotoshoots met kleine kinderen, een controversiële traditie in Russische circussen. De voorbije jaren raakten in andere Russische circussen enkele kinderen gewond toen een fotomoment met een wilde tijger verkeerd afliep.