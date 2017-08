Tegenstrijdige fipronilresultaten bij eieren uit Belgisch bedrijf: “Europese drempel wél overschreden”

Bij een Belgisch bedrijf dat op 18 juli werd geblokkeerd bleek uit het aanvankelijk resultaat van de analyse een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil, wat ruim onder de Europese veiligheidsdrempel is. Het bedrijf maakte gebruik van zijn recht op een tegenexpertise en uit de tegenanalyse van het tweede staal bleek een aanwezigheid van 0,92mg/kg, waarmee de Europese drempel overschreden wordt.

Het FAVV en de betrokken laboratoria voeren momenteel een onderzoek om duidelijkheid te brengen in het verschil tussen de analyseresultaten en het Agentschap hoopt dit punt zo snel mogelijk te kunnen ophelderen.

86 bedrijven geblokkeerd

Op 2 juni 2017 kreeg het Voedselagentschap de eerste melding vanwege een Belgisch bedrijf dat er volgens zijn eigen analyses mogelijk een probleem was met fipronil. Het Voedselagentschap heeft tijdens het daaropvolgend onderzoek 86 bedrijven geblokkeerd en ook alle producten die er aanwezig waren zoals de EU-procedure dat voorschrijft. Overeenkomstig het reglement heeft het Agentschap ook dubbele stalen van de eieren genomen om de besmetting van de bedrijven te bevestigen of te ontkrachten

“Eieren hebben de consument in principe niet bereikt”

Met het oog op transparantie wenst het FAVV de bevolking nu reeds in te lichten over de nieuwe testresultaten. Deze eieren waren op 18 juli geblokkeerd en hebben dus in principe de consument niet bereikt. Het Parket, op de hoogte sinds 19 juli 2017, voert een onderzoek over het gebruik van fipronil in de pluimveesector met ondersteuning van het Voedselagentschap.

Dit product is op een frauduleuze manier in de voedselketen terechtgekomen. Het is daar niet toegelaten en dus illegaal. Ondanks het feit dat de besmette eieren niet werden geleverd en dus niet werden uitgevoerd, verwittigt het FAVV, opnieuw omwille van transparantie, vandaag de andere Europese landen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).