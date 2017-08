Daarom speelt Manchester City drie dagen na zijn eerste Premier League-wedstrijd alweer een oefenmatch

Vrijdag is het zover, dan trappen Arsenal en Leicester de Premier League op gang. Manchester City, dat dit jaar kostte wat het kost kampioen wil worden, speelt zaterdag zijn eerste competitiematch tegen promovendus Brighton&Hove Albion. Opvallend: drie dagen later speelt het een oefenmatch in Spanje. Vreemd, aan het begin van een veeleisend seizoen...