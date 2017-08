Charleroi-aanvaller Jordan Remacle met succes geopereerd

Antwerpen - Jordan Remacle is dinsdag in Antwerpen aan de knie geopereerd. Er wacht de 30-jarige rechtsbuiten van Charleroi een revalidatie van drie maanden.

“De operatie is heel goed verlopen. Ik bedank de supporters voor hun steun. Ons verhaal is nog lang niet afgelopen”, twitterde de ex-speler van Oud-Heverlee Leuven, AA Gent, Waasland-Beveren, Lokeren en Antwerp, die zich in januari bij Charleroi aansloot.

Remacle blesseerde zich in april in een wedstrijd van de play-offs tegen Club Brugge. Een maand later speelde hij zeven minuten in de terugwedstrijd tegen Club, maar speelde de blessure opnieuw op.