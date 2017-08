Tony Martin, Benoot, Van Hoecke en een mecanicien: allemaal onderuit in dezelfde bocht tijdens tijdrit

Het parcours van de tijdrit in de BinckBank Tour was door de harde regen levensgevaarlijk glad. Héél wat renners schoven dinsdag onderuit. Bij wereldkampioen Tony Martin, zijn ploegmakker Nils Pollit en onze landgenoten Tiesj Benoot en Gijs Van Hoecke gebeurde dat zelfs allemaal in dezelfde bocht.

De stevige valpartij van Gijs Van Hoecke... en zijn mecanicien.

Ook Tiesj Benoot glijdt onderuit in dezelfde bocht

Pijnijk: de schuiver van wereldkampioen Tony Martin

Ook Martins ploegmakker Nils Politt ontsnapt niet aan een val

Nils Politt y Tony Martin afectados por caídas no han podido hacer una buena crono. #BinckBankTour pic.twitter.com/dsDzWHhJKP — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 8 augustus 2017

