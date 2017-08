Bedrijven kunnen personeel riante bonus geven vanaf volgend jaar

Brussel - Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. De regering-Michel heeft daarvoor in haar Zomerakkoord een gunstregime vastgelegd, schrijft De Tijd dinsdag.

De mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande bonussystemen (cao-90) om werknemers te belonen. De winstpremie kan worden uitgekeerd zonder dat bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten doorlopen of het fiat moeten krijgen van de vakbonden.

De bedragen liggen ook zowat vijf keer hoger dan het plafond uit de cao-90. Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies.

Omdat op de winstpremie geen personenbelasting betaald moet worden, zal een werknemer netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone bonus krijgt. Om te vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten misloopt, komen er in de uiteindelijke wetteksten bepalingen die de verschuiving van loon naar bonussen verbieden.

Vakbonden niet tevreden

De christelijke vakbond voor ACV hekelt de regeringsaanpak. De vakbond haalt andere voorbeelden aan waardoor de sociale zekerheid onderuit wordt gehaald, zoals de flexi-jobs, waar geen belasting dient op te worden betaald en slechts 25 procent bijdrage voor de sociale zekerheid. Of allerlei digitale platformen, waarvoor 10 procent belasting en geen sociale bijdragen gelden. En dan zijn er ook nog de cafetariaplannen, waar men de deuren wijd voor openzet, “gericht op omzetting van brutolonen in voordelen met geen of minder bijdragen en belastingen”.

De christelijke vakbond vraagt zich af wie ooit de rekening hiervoor zal betalen. “Of is dit een perfide strategie voor verdere besparingen in de sociale zekerheid door haar met de rug tegen de muur te zetten?”, vraagt het ACV zich af.

Een zelfde vrees valt te horen bij de socialistische vakbond. Maar erg verrast is Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV, niet. “Dit is nog maar eens het bewijs dat deze regering gewoon de eisen van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) doorvoert”, klinkt het.

Ook de liberale vakbond stelt zich vragen bij de maatregel. “Bij deze regering weten we dat het altijd ten gunste is van de werkgever”, aldus woordvoerder Didier Seghin.