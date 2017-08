Mysterieuze zelfrijdende auto houdt stad in de ban, tot een journalist iets opmerkt

De Amerikaanse stad Arlington is al enkele dagen in de ban van een vreemde zelfrijdende auto. Zonder passagier, en zonder de gebruikelijke zichtbare technologie. Een journalist loste het mysterie op.

Amper een week nadat de Amerikaanse staat Virginia het testen van zelfrijdende auto’s uitgebreid had, dook een zelfrijdende auto op die meteen de wenkbrauwen deed fronsen.

In tegenstelling tot voertuigen van Waymo (Google) en Uber was de gebruikelijke technologie onzichtbaar, schrijft The Guardian. Nog opmerkelijker: in de auto leek ook helemaal niemand te zitten. In normale testsituaties is er altijd iemand aanwezig die kan overnemen in noodgevallen.

Verschillende technologiesites gingen op zoek naar wie achter de zelfrijdende auto zit, maar ze moesten het antwoord schuldig blijven.

Tot Adam Tuss, een journalist van NBC Washington, erin slaagde om aan de stoplichten naast de zelfrijdende auto halt te houden, en beelden te maken van de binnenkant.