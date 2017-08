Diego Maradona duikt op in Nederland en wil... een rookworst

Diego Maradona dook deze week op in Nederland. De levende legende uit Argentinië is met zijn ploeg FC Fujairah op stage in Brabant en bezocht er op dinsdag de lokale HEMA in Mierlo. Hij sloeg er een praatje met een medewerkster, die hem helaas wel moest teleurstellen. “Hij vroeg of ik een rookworst voor hem kon opwarmen, maar we hebben geen keuken,” vertelde ze aan Omroep Brabant.

Maradona liep zeker een uur rond in de HEMA in Mierlo, en kocht er voor wel zeker 400 euro. “Hij kocht onder andere verzorgingsproducten en een heel saaie donkerblauwe pyjama. We waren allemaal stomverbaasd”, vertelde medewerker Tein bij Omroep Brabant. “Het was supergaaf natuurlijk maar we moesten het professioneel houden. We hebben hem lekker zijn gang laten gaan. Daardoor heeft hij veel kunnen kopen. Bij het afrekenen vroegen we of we op de foto mochten. Hij was er heel relaxed in.”