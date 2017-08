STVV neemt verdediger Dimitris Goutas op uitleenbasis over van Olympiakos

Sint-Truiden - Eersteklasser Sint-Truiden huurt de Griekse verdediger Dimitris Goutas tot het einde van het seizoen van de Griekse topclub Olympiakos, zo maakte STVV dinsdag bekend.

Voor de 23-jarige voormalige jeugdinternational is het een terugkeer naar de Jupiler Pro League, vorig seizoen was hij op uitleenbasis al aan de slag bij KV Kortrijk. Voor de Kerels kwam hij toen 29 keer in actie. Olympiakos nam Goutas in de zomer van 2015 over van Xhanti, in januari 2016 werd hij alweer aan Xhanti uitgeleend.

Bij STVV beleven ze momenteel woelige tijden na het verrassende ontslag van coach Tintin Marquez en de geruchten omtrent de eventuele overname van de club door het Japanse onlinebedrijf DMM.