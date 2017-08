Van eigenzinnige laatkomers tot modelprofs: hoe een uniek makelaarsbureau jonge talenten op het juiste pad brengt

Bij Anderlecht was Dodi Lukebakio (19) een probleem. Overal te laat,eigenzinnig... Weiler moest hem niet. Maar sinds kort is Dodi een modelprof bij Charleroi. Lukebakio’s metamorfose begon toen zijn vriend Landry Dimata (19, Wolfsburg) hem in contact bracht met Godson, een uniek makelaarsbureau – in samenwerking Starfactory – met geloofswaarden. Dat geloof veranderde hun levensvisie.