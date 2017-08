Trouwe viervoeter laat niets aan het toeval over om baasje te redden tijdens epilepsieaanval

Honden zijn niet alleen geweldige huisdieren, ze zijn ook intelligent genoeg om mensenlevens te redden. Dat bewijzen deze beelden die werden gemaakt door een Amerikaanse dame die door een traumatisch hersenletsel dikwijls lijdt aan zware epilepsieaanvallen. Gelukkig is haar trouwe hond telkens van de partij om te zorgen dat haar niks overkomt en blijft hij bij zijn baasje tot ze weer veilig is.

De Amerikaanse Janaye Kearns kreeg in 2012 voor het eerst een hersenbloeding en kan sindsdien rekenen op de hulp van haar trouwe viervoeter Colt telkens ze een epilepsieaanval krijgt. Tijdens die aanvallen kan ze sterven als ze te hard met haar hoofd op de grond slaat, maar Colt stelt alles in het werk om zijn baasje te beschermen door zich uit alle macht onder haar hoofd te wurmen.

De kruising tussen een Weimarse staande hond en een Engelse labrador heeft geleerd om het hoofd van zijn baasje te beschermen en stopt niet tot Kearns terug op de been is. “Ik moet dikwijls testen of Colt nog alles weet wat hij geleerd heeft”, schrijft de Amerikaanse vrouw op haar Youtube-kanaal dat volledig gewijd is aan haar hond en haar hersenletsel. Om die reden doet ze af en toe alsof ze een aanval krijgt, zodat ze kan zien hoe haar huisdier reageert.

“Ik ben zelf helemaal van de kaart als ik een aanval krijg, dus dit is de beste manier om te weten of hij zijn werk goed doet”, aldus Kearns die de fans van Colt verzekert dat de hond niet gewond kan raken tijdens zijn levensbelangrijke taak.

”Colt heeft mijn leven al op verschillende gered”

Ondanks haar jeugdige leeftijd kreeg Janaye Kearns al heel wat tegenslagen te verwerken. In 2012 kwam ze in een rolstoel terecht toen ze voor de eerste keer een hersenbloeding kreeg. Intussen overleefde ze nog twee hersenbloedingen, waardoor ze amper nog mobiel is, zelfs in haar rolstoel.

Colt is niet alleen getraind om haar te helpen tijdens een epilepsieaanval, maar voelt ook aan wanneer Kearns een aanval zal krijgen. In 2016 redde hij haar leven toen ze een aanval kreeg in een park en zelf besefte dat ze niet op tijd thuis zou raken. Haar dappere hond begon echter wild te blaffen, waardoor de vrouw net op tijd een vriendin kon verwittigen die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Toen agenten in het park arriveerden, merkte Colt hen op, en voerde hen mee naar de plek waar zijn baasje lag.

“Het belangrijkste is dat hij nooit zal opgeven”, aldus een trotse Kearns. “Hij checkt regelmatig of ik nog veilig ben en zal altijd blijven proberen tot ik me weer beter voel. Hij heeft mijn leven al op verschillende manieren gered.”