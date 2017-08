Mario Lemina ruilt Juventus in voor avontuur in de Premier League

Brussel - Southampton heeft dinsdagavond de komst van Mario Lemina aangekondigd. De Gabonese middenvelder maakt de overstap van de Italiaanse landskampioen Juventus. Lemina ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij The Saints en zou volgens Britse media zo’n 20 miljoen euro gekost hebben.

“Ik ben zeer blij dat ik voor Southampton getekend heb”, aldus Lemina op de clubwebsite van Southampton. “Ik denk dat het project met het meeste kon overtuigen en ook mijn familie stond achter deze beslissing.”

De 24-jarige Lemina kwam in 2015 in Turijn terecht toen hij door Juventus gehuurd werd van Olympique Marseille. Na een seizoen besloot de Italiaanse landskampioen Lemina definitief over te nemen. Lemina fungeerde als wisselpion bij Juve en kon nooit een basisplaats veroveren. In twee seizoenen kwam hij tot 29 competitieduels in de Serie A, waarin hij drie keer het doel wist te vinden. Lemina was in het verleden jeudinternational bij Frankrijk, maar speelde ondertussen al zes officiële interlands voor Gabon.