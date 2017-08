Drie jaar lang flirtten ze met elkaar op Tinder. Nu zijn ze terug van hun eerste date

Drie jaar geleden vormden Josh Avsec en Michelle Arendas een match op Tinder. Ze hielden al die tijd contact door af en toe hilarische conversaties uit te wisselen, maar zagen elkaar nooit. Tot televisiezender ABC de twee uitnodigde voor een eerste ontmoeting en iedereen liet meegenieten. Bovendien was de datingapp Tinder zo gecharmeerd door het verhaal, dat het bedrijf de twee terstond een reis naar Hawaï cadeau deed.

Hun weekendje Hawaï zit er nu op en Michelle en Josh lijken zich geamuseerd te hebben. Alleen zit een tweede date er niet meteen in, lijkt het. “We hebben geen concrete plannen, maar ik ben zeker dat onze wegen nog ooit zullen kruisen”, klinkt het bij Michelle.

Ik weet dat, eens we thuis zijn, we elkaar nog wel eens zullen willen zien”, luidt het bij een optimistische Josh.

We moeten toegeven, zelf zouden we ook niet te snel van stapel lopen in de wetenschap dat onze eerste date door een cameraploeg en voor miljoenen kijkers wordt vastgelegd. Het team van Good Morning America benadrukt in elk geval dat er in aparte kamers geslapen werd.

En of de twee elkaar nog in een intiemere setting zullen terugzien of niet, ze hebben er toch maar mooi een vakantie op Hawaï aan overgehouden.

