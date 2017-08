Topscorer Dylan De Belder ruilt Lierse voor Cercle Brugge

Brugge - Dylan De Belder, met 21 doelpunten vorig seizoen topscorer in de Proximus League, heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Cercle Brugge. Dat meldde de vereniging dinsdag. De 25-jarige spits komt over van reeksgenoot Lierse.

De Belder is een jeugdproduct van Bergen, waar hij in 2011 in het eerste elftal kwam. In januari 2015 stapte hij over naar Waasland-Beveren, dat hem in 2015-2016 uitleende aan Lommel United. Na één seizoen bij Lierse aasde De Belder op een transfer en weigerde hij nog te spelen voor de Pallieters. Die ontvangen naar verluidt 750.000 euro voor de transfer.

“We zijn uiteraard heel erg tevreden dat we Dylan De Belder hebben binnengehaald”, zegt technisch directeur François Vitali op de website van Cercle. “Dylan is een aanvaller die de laatste twee seizoenen sterk gepresteerd heeft in de Proximus League en die zijn ervaring ten dienste zal stellen van de ploeg. Wij zijn blij dat hij zich bij ons verder zal kunnen ontwikkelen.”