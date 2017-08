Blinde vrouw betaalt 15 euro voor absurde taxirit waarbij ze de chauffeur zelf rij-instructies moest geven

Brugge - Als blinde de chauffeur rij-instructies geven. Het klinkt absurd, maar het is exact wat Monique Van den Abbeel moest doen toen ze aan het station van Brugge een taxi instapte. “Ik heb het met handen en voeten, en met mijn iPhone, moeten uitleggen.”

Ditmaal niet wachten op de bus, maar voor het gemak de taxi nemen. Dat dacht Monique Van den Abbeel (41) toen ze zich vrijdagavond naar de taxistandplaatsen op het Stationsplein begaf. Maar dat bleek verkeerd gedacht, want nadat ze had plaatsgenomen bleek de chauffeur geen woord Nederlands of Engels te verstaan. “Vos-sen-steert: ik kreeg het niet uitgelegd. Zelfs toen ik de straatnaam letter per letter spelde, lukte het niet. Eigenlijk had ik moeten uitstappen, maar omdat ik goed gezind was - ik kwam van een feestje - besloot ik de jongeman te helpen”, zegt Van den Abbeel, die haar iPhone bovenhaalde en een navigatie-app opende.

Monique Van den Abbeel. Foto: if

“Hij kon meevolgen op mijn scherm en dankzij BlindSquare, een app voor personen met een visuele beperking, kon ik hem ook vertellen waar hij kon omkeren en voor welke oprit hij moest stoppen. Die app geeft me telkens een verwittiging wanneer ik in een bepaalde locatie nader, zoals een bushalte en in dit geval mijn woning. Ik heb het met handen en voeten moeten uitleggen, maar we zijn er geraakt.”

15 euro betaald

Monique moet er zelf om lachen: de passagier die niets ziet die de chauffeur de weg toont. “Ik had te doen met die jongen, die wel zijn best deed, en die 15 euro heb ik gewoon betaald. Maar eigenlijk zou dit toch echt niet mogen. Mij is het gelukt om de weg uit te leggen, maar wat met bijvoorbeeld ouderen en toeristen? Ik heb er aan gedacht om dit te melden bij de stad Brugge, maar ik ken de naam van de chauffeur of het taxibedrijf niet. Ik was zo verbouwereerd, dat ik vergat het betaalbewijsje te vragen.”

Helft gebuisd

Klacht of niet, schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V) gaat de taxibedrijven tot de orde roepen. “Als we niet weten over welk bedrijf het gaat, dan nemen we contact met alle bedrijven. Want dit kan niet”, zegt Decleer. Opvallend: nog maar vorig jaar ging de stad over tot actie nadat de klachten over taxichauffeurs zich opstapelden. In oktober voerde de stad een examen voor kandidaat-taxichauffeurs om te polsen naar de taalvaardigheid en de kennis van het stratenplan. Bijna een jaar later blijkt dat van de 66 kandidaten amper de helft slaagde bij een eerste poging, en dat na herkansing uiteindelijk twee op de drie chauffeurs een vergunning kregen. Ondertussen klagen de taxibedrijven dat ze maar moeilijk aan nieuwe chauffeurs geraken. “Mogelijk is de chauffeur al actief van nog voor het examen werd ingevoerd. Of er mogelijk taxichauffeurs zonder vergunning rijden? Dat lijkt me onwaarschijnlijk: de bedrijven weten wat ze riskeren, en bovendien zou de concurrentie het niet toelaten”, zegt Decleer.