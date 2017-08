Regering schuift FAVV opzij na nieuwe blunder

Na een nieuwe farce in het schandaal rond fipronil in ­onze eieren heeft de regering gisteren het FAVV aan de kant geschoven en zelf de ­regie in handen genomen. Er komen extra controles, er wordt een gratis infolijn ingelegd voor ongeruste burgers en het FAVV heeft een lijst gepubliceerd van loten met besmette eieren die uit de handel moeten worden ­genomen.

De regering doet dat nadat gisteren plots bleek dat er 0,92 milligram van het giftige fipronil was gevonden in een staal. Daarmee is de Europese veiligheidsdrempel overschreden. Datzelfde staal was nochtans al eens getest, en toen was maar 0,076 milligram gevonden. Twaalf keer minder dus.

LEES OOK. Fipronildrempel wél overschreden: Zo herkent u de eieren die u niet mag eten

“Zeer bizar”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). Vandaag moeten ministers Denis Ducarme (MR) en Maggie De Block (Open VLD) uitleg geven in de Kamer.

LEES OOK (+). “Incompetentie. Gemakzucht. Geklungel.” Waarom het niet mag verbazen dat het foutliep bij het FAVV