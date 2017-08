Op het nippertje nieuwe uitschuiver van Prins Laurent vermeden

Prins Laurent ging vorige maand niet alleen in op de uitnodiging voor de 90ste verjaardag van het Chinese leger, hij zegde ook toe voor een pro-Erdoganbijeenkomst in ons land. Hoogstwaarschijnlijk ging het om de eerste herdenking van de mislukte staatsgreep in Turkije van vorig jaar.

Die herdenking vond plaats op 12 juli in het Brusselse Métropole-hotel, en werd onder meer bijgewoond door de Turkse vicepremier. Laurent zou aan de organisatoren zelfs beloofd hebben om te speechen. Ook toen had Laurent de regering niet geraadpleegd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Unie van Europese en Turkse Democraten, gelieerd aan de AKP van de Turkse president Erdogan. Gezien de zeer gespannen relatie met Turkije, zou dat ons land in een vervelend parket hebben kunnen brengen.

Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Die keer kwam premier Michel het via-via wél te weten. “Daardoor hebben we op het nippertje een nieuwe blunder kunnen vermijden”, klinkt het op zijn kabinet.

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zou zijn aanwezigheid op een pro-Erdoganbijeenkomst nog meer aanstoot gegeven hebben dan zijn optreden op de Chinese ambassade. “Dan zou Laurent ongedekt een politieke daad gesteld hebben.”