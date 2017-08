1 op 3 bedrijven wil personeel anders gaan vergoeden

Als uw volgende baas u een lager basisloon zou voorstellen maar dat zou compenseren met een hogere (en fiscaal vriendelijke) winstpremie, zou u dan ‘nee’ zeggen? De vraag is niet denkbeeldig nu de regering een gunstregime heeft uitgewerkt dat het systeem van bonussen voor werknemers aantrekkelijker maakt.

De regering-Michel heeft in haar Zomerakkoord een gunstregime vastgelegd waarmee bedrijven vanaf volgend jaar fiscaal aantrekkelijke winstpremies kunnen uitkeren aan hun werknemers. De regeling gaat een pak verder dan de huidige bonussystemen: bedrijven zullen tot dertig procent van hun loonmassa mogen besteden aan winstpremies. Omdat op dergelijke premies geen personenbelasting verschuldigd is, houdt de werknemer netto meer over dan wanneer hij een gewone bonus krijgt.

Bedrijven vragende partij

De werkgevers reageren alvast positief. “Logisch, want zowel bedrijven als medewerkers geloven al langer in een flexibelere ver­loning”, zegt Frédérique Bruggeman van rekruteringsspecialist Robert Half. “Mensen willen graag delen in de winst van het ­bedrijf, terwijl bedrijven hun mensen willen belonen voor de ­goede resultaten die ze boeken. Dat verhoogt de motivatie en zorgt ­ervoor dat mensen het bedrijf ­langer trouw blijven. Mooi mee­genomen in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en dus toenemende war for talent.”

Onderzoek van ­Robert Half toont aan dat bonussen steeds vaker deel uitmaken van een modern loonpakket. Slechts 13 procent van de Belgische bedrijven is niet van plan om het volgende jaar een bonus te geven. Eén op de drie bedrijven, vooral dan de grotere, overweegt zelfs om in de toekomst een lager ­basissalaris te combineren met een hogere prestatiebonus. “Het gaat dan wel om nieuwe aanwervingen. Het bestaande loon van een werknemer kan en mag je immers niet zomaar ver­lagen. Maar toekomstige loonsverhogingen zouden daar wel voor in aanmerking kunnen komen.”

En dat is net wat de vakbonden de gordijnen injaagt. Zij spreken van een “sluipende drooglegging van de sociale zekerheid”. Die wordt namelijk gefinancierd via bruto­lonen en de vakbonden verdenken de regering ervan dat zij er alles aan doet om “brutolonen om te zetten in voor­delen waarop geen of minder bijdragen en ­belastingen verschuldigd zijn”. Om dezelfde reden hekelden ze ook al de beslissingen rond flexi-jobs en het inruilen van bedrijfswagens voor cash.

Al wil de regering naar eigen ­zeggen vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten misloopt. In de uiteindelijke wetteksten zouden bepalingen komen die de verschuiving van bestaand loon naar bonussen verbieden. Maar dat lijkt de ongerustheid van de bonden niet te sussen.