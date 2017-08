Postbeambte plundert langzaam maar zeker spaarrekening van gepensioneerde klant

Puurs - Een 42-jarige filiaalverantwoordelijke van het bpost-kantoor in Puurs zit in de cel omdat ze ervan verdacht wordt grote geldsommen te hebben afgehaald van de rekening van een gepensioneerde klant. Het zou gaan om meer dan 100.000 euro.

De zaak ging aan het rollen toen de klant en zijn familie de bankafschriften controleerden en vaststelden dat er veel geld van de rekening was gehaald zonder dat ze dat zelf gedaan hadden.

Ann V. werd voor de Mechelse onderzoeksrechter geleid en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en huisdiefstal. Gisteren besliste de raadkamer om de vrouw niet langer op te sluiten in de gevangenis, maar haar onder elektronisch toezicht aan te houden. Het parket was het niet eens met die beslissing en tekende beroep aan. Daardoor zal Ann V. nog minstens vijftien dagen langer in de cel moeten blijven.

De raadsman van V. wil weinig commentaar kwijt. “Ik kan alleen bevestigen dat mijn cliënte de feiten ontkent”, aldus advocaat Len Augustyns. Ook bpost wil niet veel kwijt over de zaak. “Wij zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek tegen ons personeelslid en hebben onze medewerking gegeven aan het gerecht. Voor het overige willen en kunnen we niets meer vertellen”, reageert Barbara Van Speybroeck namens bpost.