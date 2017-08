Nee, het was niet de avond van Marouane Fellaini...

Marouane Fellaini kende een avond om snel te vergeten. De middenvelder begon in de Europese Super Cup op de bank bij Manchester United, maar viel wel in in de tweede helft om Manchester United meer presence te geven op het middenveld. Fellaini botste echter hoofd tegen hoofd tegen Sergio Ramos en werd lange tijd hevig bloedend verzorgd op het veld... en tot overmaat van ramp ging een foto van tijdens de wedstrijd al snel viraal.

Een kwartier voor tijd botste Fellaini dus met Ramos, waarna hij een tulband kreeg aangemeten, maar na de wedstrijd praatte iedereen slechts over één foto. Een andere foto van tijdens de match ging namelijk viraal, net voor een kopbal. “Zo voel ik me soms ook op maandagmorgen”, was één van de reacties op Twitter.

BREAKING: Marouane Fellaini does a Phil Jones.pic.twitter.com/DHZ0QPZJcS — SPORF (@Sporf) August 8, 2017

Na de wedstrijd prees José Mourinho echter zijn krijger op het middenveld. “Mijn groep is fantastisch en Marouane is daar een perfect voorbeeld van. Hij toont welke fantastische spirit iedereen hier heeft.”