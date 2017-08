Miguel Wiels was bijna lid van Clouseau

Het had maar een haar gescheeld of Miguel Wiels (foto) maakte deel uit van Clouseau. Dat verklapte hij dinsdag op Radio 2.

“Ik was een jaar of zestien toen Clouseau doorbrak met Anne”, zei hij. “Kris twijfelde om echt voor Clouseau te gaan. Dus plaatsten ze een advertentie voor een keyboardspeler. Maar net op dat moment ontplofte Anneen besloot Kris toch zijn vaste job op te zeggen. De rest is geschiedenis. Maar anders had ik nu misschien bij Clouseau gezeten.” En had Clouseau misschien hits gehad als Oya Lélé en MaMa Sé, want na zijn gemiste Clouseau-carrière kwam Wiels toch nog goed terecht als hitleverancier voor K3.