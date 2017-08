Brico promoot nog altijd actie die stopgezet werd

Doe-het-zelfketen Brico maakt in haar laatste nieuwe promotiefolder nog steeds reclame voor de actie ‘Bestemming Brico’, waarbij klanten waardebonnen van vijf euro konden verzamelen. De actie werd nochtans vorige week stopgezet omdat er op grote schaal werd gefraudeerd met valse zegeltjes.

Brico diende zelfs een klacht in bij de politie, maar de actie uit de nieuwe folder halen, deed ze niet. “De folder was al gedrukt op het moment dat we beslisten om de actie stop te zetten”, zegt operationeel directeur Rudi Schautteet. “De folder opnieuw laten drukken was praktisch onmogelijk en hem terugtrekken was voor ons geen optie.” De online­versie van de folder werd wel aangepast.