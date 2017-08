Argentijnse wonderdokter verschijnt weer op Anderlecht

Anderlecht doet opnieuw beroep op Juan Mendoza, de Argentijnse wonderdokter die zeven jaar geleden ex-spits Nicolas ­Frutos behandelde. Dit keer moet Mendoza – bijgenaamd De Handen van God – de complexe hamstringblessure van Najar aanpakken.

Hij was een opvallende gast in de eretribune tijdens Anderlecht-Oostende (1-0) zondag. De Argentijnse wonderdokter Juan Mendoza, ondertussen 72, maakte na zeven jaar weer zijn ­opwachting bij paars-wit. In 2009 en 2010 haalde toenmalig spits Nicolas Frutos zijn goeroe – Mendoza is geen officiële arts – vanuit Zuid-Amerika naar Brussel om zijn chronische achillespeesblessure te behandelen. Nu komt de Argentijn terug om de aanslepende blessure van Andy Najar te helpen genezen.

RSCA benadrukt wel sterk dat Juan Mendoza hier neerstreek in overleg met de club en de paars-witte medische staf. Met andere woorden: we moeten het huidige medische kabinet dat bestaat uit drie gespecialiseerde dokters, drie fysiotherapeuten en een masseur zeker niet in vraag stellen. Doen we ook niet. De blessurelast bij Anderlecht blijft tegenwoordig erg beperkt en wie toch uitvalt, keert meestal heel snel terug. ­Behalve Najar dus. Die scheurde in maart tijdens een interland met Honduras zijn hamstring en blijft maar sukkelen met die complexe blessure. De rechtsback miste zo al Play-off 1, speelde in juli één oefenmatch op Oudenaarde en is sindsdien weer weken out. Omdat hij ondertussen zijn contract verlengde, stelt Anderlecht alles in het werk om hem weer fit te krijgen.

Dan is het niet onlogisch dat paars-wit nog eens beroep doet op Mendoza, die in ­Argentinië ook legendes als Diego Maradona en Lionel Messi behandelde.

Dure vogel

Goedkoop is hij evenwel niet. Hoeveel hij nu krijgt, is niet bekend, maar in 2009 kreeg Juan Mendoza nog 10.000 euro per bezoek aan Anderlecht. Toen behandelde hij naast Frutos ook Biglia, Suarez, Gillet en Wasilewski en finaal kreeg hij zelfs een positie binnen de medische staf van RSCA. Dat is nu geenszins de bedoeling. Al mogen naast Najar natuurlijk ook nog andere spelers gebruikmaken van zijn miraculeuze massage- en behandelingstechnieken.