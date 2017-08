COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Lukaku doet wat hij moet

Laten we voor Romelu Lukaku hopen dat Manchester United gisteren al zijn slechtste helft van het seizoen heeft gespeeld. De tegenstander was wel Champions League-winnaar Real Madrid, maar United had in die eerste helft toch iets meer mogen laten zien. Er zat geen variatie in het spel van de ploeg van José Mourinho. De tweede helft was, onder meer door de inbreng van de beresterke Marouane Fellaini, al hoop­gevender.